Ski-Doppelweltmeister Vincent Kriechmayr ist Sportler des Jahres

Der zweifache Ski-alpin-Weltmeister Vincent Kriechmayr ist Österreichs Sportler des Jahres 2021. Der Oberösterreicher gewann die von der Sportjournalisten-Vereinigung Sports Media Austria (SMA) durchgeführte Wahl mit 837 Punkten vor Lukas Weißhaidinger (629), Olympia-Dritter im Diskuswurf, und dem Kletter-Weltmeister und Olympia-Dritten Jakob Schubert (412). Kriechmayr wurde am Donnerstag im Rahmen der Lotterien Sporthilfe-Gala im Wiener Konzerthaus mit dem NIKI geehrt.

Kriechmayr gewann in der vergangenen Saison WM-Gold in Abfahrt und Super-G und holte sich im Weltcup den Disziplinensieg im Super-G. Der 30-Jährige folgt Tennis-Ass Dominic Thiem nach, der im Vorjahr die Vorherrschaft von Skistar Marcel Hirscher nach dessen fünf Triumphen in Folge beendet hatte.

(APA)