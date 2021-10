WhatsApp: Archivierte Chatverläufe künftig auch verschlüsselt

Bevor WhatsApp-Nachrichten künftig in der iCloud wandern, werden sie künftig Ende-zu-Ende verschlüsselt. Damit kann auch auf archivierte Chats künftig nicht mehr zugegriffen werden.

Für so manchen WhatsApp-Nutzer kommt diese Funktion wohl um ein paar Jahre zu spät: WhatsApp verschlüsselt künftig auch gesicherte Chatverläufe. Die Funktion soll schrittweise zur Verfügung gestellt werden. Künftig wird es möglich sein, den WhatsApp-Chatverlauf sowohl auf Android als auch auf iOS zu verschlüsseln, kündigte Facebook-Chef Mark Zuckerberg am Donnerstag an.

Wie funktioniert es? Beim Einrichten gibt der Nutzer an, wie regelmäßig die Chatverläufe gesichert werden sollen. Die Automatisierung dient auch dazu, beim Einrichten eines neuen Geräts automatisch alle Nachrichten wieder in der App vorzufinden.

Backups, also die Sicherungen der Chatverläufe, können, bevor sie in der iCloud oder auf Google Drive abgelegt werden, Ende-zu-Ende verschlüsselt werden. Ab diesem Zeitpunkt kann ohne den 64-stelligen Verschlüsselungsschlüssel niemand mehr auf diese Daten zugreifen. Es wird aber auch möglich sein, selbst ein Passwort zu wählen, das im Notfall wieder hergestellt werden kann, wie man es von anderen Diensten auch kennt.

Während WhatsApp es Benutzern seit 2016 ermöglicht, sich gegenseitig sicher Nachrichten zu senden, wurde erst dieses Jahr mit Tests von verschlüsselte Backups begonnen. Mit der heutigen Ankündigung setzt das Unternehmen den letzten Schritt zur Bereitstellung eines vollständigen Ende-zu-Ende-verschlüsselten Messaging-Dienstes.

Es ist erwähnenswert, dass eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht garantiert, dass die Privatsphäre vollständig geschützt ist. Berichten zufolge, suchte Facebook nach einer KI, die verschlüsselte Daten analysieren kann, ohne sie entschlüsseln zu müssen, um Anzeigen basierend auf diesen Informationen schalten zu können. Dies wurde umgehend von Verantwortlichen bestritten.

(bagre)