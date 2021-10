Billie Eilish hielt sich nicht an das royale Protokoll

Die Sängerin Billie Eilish hat in der Show „Jimmy Kimmel Live“ über ihr Zusammentreffen mit Prinz William und Herzogin Kate bei der "James Bond"-Premiere gesprochen.

Trifft man auf ein Mitglied der königlichen Familie in London, ist das nie ein Zufall und es passiert nicht unvorbereitet. Viel mehr wird schon im Vorfeld geklärt, wann, was, wie gesagt wird. Knicks, ja oder nein. Händeschütteln, ja oder nein - also nein, das royale Protokoll sieht keinen Körperkontakt vor. Die 19-jährige Künstlerin Billie Eilish und ihr Bruder und Songwriting-Kollege Finneas O'Connell haben sich vor Kurzem aber nicht ganz an die Vorgaben gehalten, das verriet Eilish jetzt in einem Interview mit Jimmy Kimmel. Als die beiden bei der Premiere des neuen Bond-Films „Keine Zeit zu sterben" auf Prinz William und seine Frau Herzogin Catherine, sowie Williams Vater Prinz Charles und seine Ehefrau Camilla, Herzogin von Cornwall, trafen, wurden sie beim Händeschütteln gesehen.

Im Gespräch mit Herzogin Catherine Getty Images (Tim Whitby)

Während ihres Auftritts bei 'Jimmy Kimmel Live' wurde die Sängerin danach gefragt, ob sie sich bei dem Event an die Regeln des königlichen Protokolls gehalten habe und Eilish antwortete dem Moderator, indem sie das Wort "Nein" mit ihren Lippen formte. Und setzte gleich nach: "Aber ich habe es versucht! Ich hatte es geplant und sie waren einfach so normal. Sie gaben mir nicht das Gefühl, 'Oh, ich habe Angst, ich kann nicht mit ihnen sprechen.' Sie waren sehr freundlich und hatten all diese Fragen an mich. Sie waren einfach sehr lustig und süß."

Billie Eilish und ihr Bruder Finneas schrieben den Titelsong für den neuen 007-Blockbuster und gewannen bereits einen Grammy für „No Time To Die".

