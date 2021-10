Sehenden Auges in das Pensionsfiasko

Es war wohl ein unmöglicher Job: Walter Pöltner will die gesetzliche Pensionsversicherung nicht mehr überwachen. Weil ihm kein Gehör geschenkt wurde und er vor allem mit Ignoranz und Streit konfrontiert war.

Es war eine denkbar knappe Rede, die Finanzminister Gernot Blümel da am Mittwoch hielt. In nur 34 Minuten versuchte er, die Rückkehr zur Normalität zu signalisieren. Aber was ist schon normal? Dass über das sich anbahnende Fiasko bei den Pensionen kein Wort verloren wird? Das immerhin ist Blümel gelungen: In seiner Rede kam das Thema nur am Rande vor – nämlich im Zusammenhang mit „Entlastungen für arbeitende Menschen und Pensionisten“. Das war's. Für das kommende Jahr sind 99 Milliarden Euro an Ausgaben veranschlagt, davon sind gut 23 Milliarden für die Finanzierung des Pensionssystems reserviert, Tendenz steigend. Nicht der Rede wert. Andererseits: Es passt alles recht gut ins Bild. Ein Bild, dessen Skizzierung sich am 20. September offenbarte.