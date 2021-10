Eine zähe Personalie

Für das Bundesrechnungszentrum wurde nach Monaten nun die Geschäftsführung bestellt.

Die Meldung könnte eigentlich eine denkbar kurze sein: Die Geschäftsführung des Bundesrechenzentrums ist neu besetzt – das wäre üblicherweise keinen großen Aufreger wert. Es gibt nicht wenige, die nicht einmal wissen, was das Bundesrechenzentrum für Aufgaben hat. Dem kann an dieser Stelle nachgeholfen werden: Das BRZ ist mit rund 1300 Mitarbeitern Hüter des Datenschatzes der Republik. Und als geplantes Kompetenzzentrum für Digitalisierung der Bundesverwaltung soll das BRZ die IT-Konsolidierung des Bundes vorantreiben. Nicht ganz unwichtig also.