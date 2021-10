Luxusbrand Coach und die Vernichtung von Retouren

Nach dem Vorwurf an die US-amerikanische Modemarke Coach, sie würde unerwünschte Waren zu Steuerzwecken bewusst zerschneiden, zieht sie jetzt Konsequenzen.

Verbreitet wurde das Gerücht, die High-Fashion Marke Coach würde retournierte Waren zu Steuerzwecken vernichten, über die Social-Media-App TikTok. Die Empörung einiger Userinnen und User hat scheinbar Wirkung gezeigt. Das Label kündigte erst kürzlich via Instragam an, dem Zerstören von Retouren ein Ende zu setzen - allerdings ohne auf die Vorwürfe der TikTok-Community einzugehen. Man wolle sich außerdem um „eine verantwortungsvolle Wiederverwendung, Recycling und Wiederverwendung von überschüssigen oder beschädigten Produkten" bemühen, heißt es in der Erklärung.

Aber von Anfang an: Auslöser des Ganzen war ein Video der TikTok-Nutzerin Anna Sacks - bekannt unter dem Nutzernamen @thetrashwalker -, in dem sie das Label beschuldigte, absichtlich Ladenhüter zu beschädigen. Diese Praxis sei Teil eines „Steuerschlupflochs“, so Sack. Dabei hält sie eine aufgeschlitzte Tasche, Schuhe mit beschädigten Riemen sowie eine Jacke mit Rissen in die Kamera. Nach nur wenigen Tagen wurde das Video bereits über 500.000 Mal geliked. Die Empörung wurde größe,r als sich Diet Prada, einflussreicher Instagram-Account und Mode-Watchdog, einschaltete und das Video - zusammen mit weiteren Aufnahmen - verbreitete.

Eher Regel als Ausnahme?

Coach ist nicht das erste Modeunternehmen, das sich Vorwürfen zur Vernichtung überschüssiger oder unerwünschter Stücke stellen muss. Kritische Stimmen behaupten es gehe ausschließlich darum, die Exklusivität der Marken zu bewahren. Übrig gebliebene Bestände zu geringeren Preisen zu verkaufen, wäre für die Modehäuser nachteilig. Vor drei Jahren war es die Luxusbrand Burberry, die sich nach immer lauter werdener Kritik gezwungen sah, mit dem Verbrennen unverkaufter Stücke aufzuhören.

Die Reaktionen auf Statements wie jenes von Coach sind jedenfalls gemischt. Während einige auf sozialen Medien von Heuchelei sprechen, sehen es andere als ersten Schritt in eine bessere Zukunft.

(evdin)