Die Regelhüter beschäftigten sich in ihrer nächsten Sitzung mit einem entsprechenden Vorschlag des Conmebol.

Zürich. Die Dauer der Halbzeitpause im Fußball kommt auf den Prüfstand. Die zuständigen Regelhüter des International Football Association Board (Ifab) wollen sich am 27. Oktober damit beschäftigen. Das geht aus der Tagesordnung der Online-Sitzung des „Fußball und Technik Beratungsgremiums“ hervor, die am Freitag veröffentlicht wurde.

Der Diskussionspunkt wurde vom südamerikanischen Verband angestoßen. Comnebol-Chef Alejandro Domínguez hatte zuletzt dem Fifa-Präsidenten Gianni Infantino einen entsprechenden Brief geschrieben. Der Verband schlägt darin mit Blick auf Endspiele wie das Finale der Copa Libertadores Ende November in Montevideo zwischen den beiden brasilianischen Klubs Palmeiras São Paulo und Flamengo Rio de Janeiro eine Verlängerung der Halbzeitpause von 15 auf 25 Minuten vor.

„Eine längere Halbzeitpause würde eine bessere Showeinlage für die Fans im Stadion und vor den TV-Geräten ermögliche, wie es in anderen Sportarten bereits der Fall ist“, heißt es in dem Schreiben. Beispiel dafür ist die Halbzeitshow beim Finale des Super Bowl im American Football in den USA. „Zudem hätten die Spieler mehr Erholungsmöglichkeit und die Trainer mehr Zeit, um präzisere Umstellungen oder genauere Anweisungen zu geben, was die Qualität des Spiels ebenfalls erhöhen würde.“

Schon einmal abgelehnt

Derzeit darf die Zeit zwischen Abpfiff der ersten und Anpfiff der zweiten Halbzeit 15 Minuten nicht übersteigen. Vor zwölf Jahren war ein Vorschlag des Weltverbands Fifa, die Pause auf 20 Minuten zu verlängern, abgelehnt und als kommerzieller Schritt bewertet worden.

Weitere Tagesordnungspunkte beim Ifab-Meeting sind unter anderem die derzeit wegen Corona erhöhte Zahl an möglichen Wechseln und eine Studie über Gehirnerschütterungen im Fußball.

