Das koloniale Erbe im musealen Schaukasten

Das Technische Museum Wien stellt sich der eigenen Kolonialgeschichte. Im Fokus stehen Infrastrukturprojekte und Rohstoffe sowie Sprache und Verantwortung des Hauses selbst.

Vieles gibt es zu erzählen über das Puch-Niederrad aus dem Jahr 1890 mit der Inventarnummer 1419, das in der Sammlung Straßenverkehr im Technischen Museum Wien ausgestellt ist. Es gibt aber auch vieles, was bislang nicht über das erste in Österreich in Serie erzeugte Fahrrad mit Vollgummibereifung erzählt wird. Zum Beispiel, dass darin ein Stück Kolonialgeschichte steckt. Denn bis 1929, als es gelungen ist, brauchbaren synthetischen Kautschuk für die Massenproduktion herzustellen, war die heimische Fahrzeugproduktion auf natürlichen Kautschuk aus Südamerika, Zentralafrika oder Südostasien angewiesen.