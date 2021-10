Die vergessenen Helferinnen

In der Pandemie wurden die prekären Arbeitsbedingungen in vielen systemrelevanten Berufen sichtbar. Zwei Studien widmen sich der Situation von Verkäuferinnen und Reinigerinnen.

Tag für Tag wurde im ersten Lockdown abends aus den Fenstern geklatscht, um den Heldinnen und Helden der Pandemie zu danken. Man applaudierte den Ärztinnen und Ärzten, dem Pflegepersonal, dem öffentlichen Dienst. Manche schlossen in ihr Klatschen vielleicht auch die Verkäuferinnen und Verkäufer in den Supermärkten ein.

Die öffentliche Aufmerksamkeit wurde jedenfalls nicht allen systemrelevanten Berufsgruppen gleichermaßen zuteil. Und nicht alle fühlten sich in der ihnen zugeschriebenen Heldenrolle wohl. „Beim Verkaufspersonal sorgte die vorübergehende Beachtung für gemischte Gefühle“, weiß die Arbeitssoziologin Annika Schönauer.