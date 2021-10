Warum hat sich die Musik entwickelt?

Fachzeitschrift lädt zum wissenschaftlichen Diskurs.

Unbestritten ist Musik wirkmächtig. Aber weshalb entwickelte der Mensch die Fähigkeit, sie zu schaffen und zu genießen? Im Journal Behavioral and Brain Sciences ist nun eine Reihe von 62 Artikeln und Kommentaren erschienen, in denen Forscherinnen und Forscher aus unterschiedlichsten Disziplinen diese Frage erörtern. Einer der Hauptartikel kommt von einem internationalen Team um den Kognitionsbiologen Tecumseh Fitch von der Universität Wien.

Soziale Bindung als Antwort

„Unser Forschungsansatz geht davon aus, dass die Musik unseren Vorfahren ein mächtiges Werkzeug an die Hand gab, um dauerhafte soziale Bindungen zu knüpfen“, erklärt Fitch. Er bringt damit keine gänzlich neue, aber eine bisher unvollständig ausgearbeitete und deswegen vom wissenschaftlichen Konsens meist abgelehnte Hypothese aufs Tableau. „Wir versuchen, die intuitive Idee zu retten, dass das gemeinsame Musizieren – wie es die Menschen wahrscheinlich seit etwa einer Million Jahren tun – neuronale Schaltkreise aktiviert, die positive Gefühle der Nähe und des Vertrauens zu anderen erzeugen.“ Je weiter sich der Mensch entwickelte, desto abhängiger war er auch davon, dass Gruppen gut zusammenarbeiten. Die Musik, so Fitch, sei eine entscheidende Schlüsselinnovation gewesen, um unserer Spezies zu den nötigen komplexen und positiven Gruppeninteraktionen zu verhelfen.

Andere Forschungsgruppen, etwa jene um Samuel Mehr von der Harvard University (USA), vertreten hingegen die Ansicht, dass sich Musik in bestimmten Zusammenhängen als sehr nützlich erwiesen hat. So etwa, wenn es darum ging, durch koordinierte rhythmische Aktivitäten Zusammenhalt und die Stärke von Gruppen zu signalisieren.