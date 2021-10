Ein Escape-Spiel, bei dem man nicht eingesperrt wird

In der Uni für angewandte Kunst steht noch bis 30. November die Escape-Box „Ocean Eye“. In einem einstündigen Spiel muss man Rätsel lösen, die sich um das Thema Mikroplastik drehen: Wie gelangt es in unsere Meere, wie kann man Entstehung und Folgen vermeiden?

Eine der Schwierigkeiten, klimafreundliches Handeln in den Alltag der Menschen zu bringen, besteht darin, dass das direkte Glücksgefühl fehlt: Das Gehirn bekommt keine Belohnung, bloß weil man das Auto stehen lässt oder den Kompost in die richtige Tonne wirft. Die Entwickler von „Ocean Eye“ haben es aber geschafft, Umweltwissen mit Glücksmomenten zu verbinden: Dieser weiße Quader beherbergt ein Escape-Spiel, wie es seit einigen Jahren cool und beliebt ist. Normalerweise muss man dabei innerhalb von einer Stunde Rätsel lösen, um sich aus einem Raum zu befreien. Bei „Ocean Eye“ aber heißt es, Rätsel lösen, um immer weiter in die Box vorzudringen.



„Keine Angst, niemand wird hier eingesperrt“, beruhigt Michael Schöppl, Projektleiter vom Verein Science-Center-Netzwerk. In vielen Vorstudien bemerkte das Projektteam nämlich, dass manche Testspieler Sorge hatten, dass man in einer „Escape-Box ja Platzangst bekäme“. Die Form dieses Kastens stammt aber daher, dass das Spiel transportfähig sein soll und man das „Ocean Eye“ überall aufstellen kann, wo es interessierte Spielerinnen und Spieler gibt. „Als wir vor vielen Jahren mit dem Projekt begonnen haben, dachten wir zuerst an einen Zirkuswagen oder einen rollenden Waggon, um möglichst viele Menschen an unterschiedlichen Orten mit den Inhalten zu erreichen“, erzählt Elke Szalai vom Unternehmen Planung und Vielfalt. Doch bald entdeckte das Team, zu dem auch Spielentwickler von Mental Home und dem Verein Technology Kids gehören, wie gut sich in einem Escape-Spiel Umwelt- und Klimainhalte niederschwellig vermitteln lassen.



Förderungen für die Entwicklung kamen bisher von der Austria Wirtschaftsservice GmbH (AWS), der Straniak Stiftung und der Wirtschaftsagentur Wien. Hauptsponsor der fertigen Box ist nun Borealis: „Ocean Eye“ steht seit 7. Oktober für alle frei zugänglich in der Universität für angewandte Kunst Wien, im Zentrum Fokus Forschung (Vordere Zollamtsstraße 7, 1030 Wien) – für eine Reservierungsgebühr von zehn Euro pro Gruppe. Nach zwei Monaten soll die 800 Kilo schwere Box weiterwandern, zum nächsten Aufstellungsort (der noch nicht fixiert ist).

Die Umweltverschmutzung erkennen

Das Thema kreist um Mikroplastik im Meer, und die Aufgabe für die Gruppen von drei bis zu sechs Spielern zeigt sich beim Öffnen der Box: Die weißen Regalbretter voller Hefte, Bilder, einem Laptop und Mikroskop stellen den mobilen Arbeitsplatz der fiktiven Meeresforscherin Miriam Patrik dar, den die Spieler durchstöbern müssen. Innerhalb von einer Stunde werden so viele Rätsel wie möglich gelöst, um weitere Bereiche der Box zu öffnen und immer mehr über die Umweltverschmutzung der Ozeane zu erfahren. „Als wir mit der Recherche zu dem Projekt begonnen haben, fiel uns das Thema Mikroplastik an allen Ecken auf: Wir haben anfangs alles an Wissen in die Box hineinstecken wollen mit den Bereichen Essen, Kosmetik und Meere. Doch nach den ersten Testläufen im Wissensraum des Vereins Science-Center-Netzwerk bekamen wir als Feedback, dass dies zu viel Input war und auch die Rätsel zu komplex wurden“, berichtet Szalai.



Daher fokussierte das Team auf die Ozeane und verringerte die Menge an Input. „Jetzt hören wir von allen Spielerinnen und Spielern, dass es ihnen enorm taugt“, sagt Schöppl: „Eine Reaktion war die Aussage: ,Man hat dann Lust, die Welt zu retten.‘“ Und das, obwohl die Entwickler auf den erhobenen Zeigefinger oder konkrete Handlungsanweisungen verzichten. „Wir bieten aber an, dass die Spielergruppe eine Nachbesprechung mit der von uns angestellten Spielleitung macht, um das bereits vorhandene und das hier erworbene Wissen locker zu diskutieren“, so Schöppl.



Eine Motivation zur Entwicklung der „Ocean Eye“-Box war das Erreichen der „Ziele für eine nachhaltige Entwicklung“, die von den Vereinten Nationen in diesem Jahrhundert angestrebt werden: Eines der 17 Ziele ist der Schutz der Ozeane. „Wir hoffen nun, dass diese Box so weit wie möglich herumkommt und viele Menschen erreicht. Und dann wäre es spannend, weitere Boxen zu gestalten, die andere UN-Nachhaltigkeitsziele vermitteln“, sagt Schöppl.