Van der Bellen lädt zum „Piks“ in den Marmorsaal: "Holen Sie sich Ihren Piks in der schönsten Impfstraße Österreichs."

Bundespräsident Alexander Van der Bellen lädt am Nationalfeiertag in die Hofburg zur Corona-Impfung. "Holen Sie sich Ihren Piks in der schönsten Impfstraße Österreichs, im Marmorsaal der Hofburg. Und anschließend lade ich Sie ein, durch die Präsidentschaftskanzlei zu flanieren", wirbt das Staatsoberhaupt in einem Video auf Youtube: "Wir machen die Hofburg heuer zur Impfburg!"

Die Hofburg organisiert in Kooperation mit der Stadt Wien und den Johannitern eine Impfstraße für alle, die noch nicht geimpft sind. Als Dankeschön wartet eine Besichtigung der Repräsentationsräumlichkeiten der Präsidentschaftskanzlei, hieß es. Wegen der Covid-19-Situation sei ein "klassischer Tag der Offenen Tür" auch heuer nicht möglich. Daher stehe die Hofburg auch nur Impfwilligen offen.

Die Impfstraße in der Hofburg wird gemeinsam mit dem Impfservice der Stadt Wien organisiert. Auf www.impfservice.wien/corona können sich Interessierte registrieren und für den Impftermin am 26. Oktober zwischen 12 und 18 Uhr anmelden. Eine Terminbuchung ist alternativ auch telefonisch unter der kostenlosen Nummer 1450 möglich. Für Spontanentschlossene werde es ein kleines Kontingent an freien Terminen geben.

(APA)