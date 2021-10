Haaland schießt den BVB erneut ins Glück

Das 3:1 gegen Mainz hievt Dortmund zumindest bis Sonntagabend an die Tabellenspitze, Erling Haaland kam zurück, sah - und traf.

Dortmund eroberte beim Comeback von Erling Haaland zumindest für eine Nacht die Tabellenspitze der deutschen Fußball-Bundesliga. Der BVB gewann am achten Spieltag zu Hause 3:1 (1:0) gegen Mainz 05 und zog vorerst am FC Bayern und Bayer Leverkusen vorbei, die am Sonntag aufeinandertreffen.

Freiburg verpasste es durch ein 1:1 (0:1) gegen RB Leipzig, an den Dortmundern dranzubleiben. Aufsteiger VfL Bochum gewann das Kellerduell bei der SpVgg Greuther Fürth mit 1:0 (0:0), Hertha BSC siegte nach zuletzt zwei Niederlagen mit 2:1 (1:0) bei Eintracht Frankfurt (Trainer Glasner, mit Hinteregger). Der 1. FC Union Berlin bezwang den VfL Wolfsburg mit 2:0 (0:0).

Der BVB startete in dieser Saison erstmals in einem Heimspiel vor rund 60.000 Zuschauern dominant und belohnte sich durch den Führungstreffer von Marco Reus (3.). Das zweite Tor steuerte Torjäger Haaland bei seinem Comeback nach drei Spielen Pause wegen einer Oberschenkelprellung per Handelfmeter bei (54.). Nach dem Anschlusstor durch Jonathan Burkardt (87.) musste der BVB nochmal zittern, ehe erneut Haaland in der Nachspielzeit (90.+4) den Schlusspunkt setzte.

Die Rückkehr von Haaland, der in den vergangenen drei Spielen gegen Gladbach (0:1), Sporting Lissabon (1:0) und Augsburg (2:1) wegen einer Oberschenkelprellung gefehlt hatte, sollte das Spiel der Borussia beflügeln. "Er wollte unbedingt spielen, ist aber noch nicht bei 100 Prozent", sagte Trainer Marco Rose.