ÖFB-Präsident Milletich: "Foda bleibt Teamchef"

Die Ordentliche Bundeshauptversammlung hat heute in Velden KR Gerhard Milletich mit 11:2 Stimmen zum neuen ÖFB-Präsidenten gewählt.

Die Ordentliche Bundeshauptversammlung hat heute in Velden KR Gerhard Milletich mit 11:2 Stimmen zum neuen ÖFB-Präsidenten gewählt. Dieser folgt Leo Windtner nach 12-jähriger Amtszeit nach. Gleichzeitig wurde Windtner zum Ehrenpräsidenten des ÖFB ernannt.

Als Vizepräsidenten fungieren künftig Johann Gartner, Josef Geisler, Dr. Gerhard Götschhofer und Philip Thonhauser.

Gerhard Milletich ist dem Fußball seit Jahrzehnten in verschiedenen Funktionen eng verbunden. Der 65-jährige Unternehmer fungiert seit 2012 als Präsident des Burgenländischen Fußballverbandes und stand 27 Jahre lang als Obmann an der Spitze des SC/ESV Parndorf. Hauptberuflich führt Milletich als Miteigentümer die Geschäfte des Bohmann Verlags, eines der größten Verlagshäuser in Österreich.

Seine ersten Stellungnahme: „Ich bedanke mich bei Leo Windtner, dass er es mir so schwer gemacht hat. Er lässt große Fußstapfen zurück. Wir haben jetzt das Kompetenzzentrum in Aspern auf Schiene gebracht, es wird dem ÖFB sehr helfen. Und die Teamcheffrage? Ich mag keine Hüftschüsse. Also bleibt Franco Foda sicherlich in den November-Lehrgängen Teamchef. Er hat einen Vertrag, war bis auf diese WM-Qualifikation nicht unerfolgreich. ich werde mich aber mit Sport-Experten beraten!"