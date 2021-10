Russland feiert erstmals landesweit Vatertag

Laut offizieller Statistik wachsen in dem flächenmäßig größten Land der Welt etwa fünf Millionen Kinder ohne Väter auf. Mit dem Tag solle die Familie als Institution gefestigt werden.

In Russland ist zum ersten Mal landesweit Vatertag gefeiert worden. Staatschef Wladimir Putin hatte den erst vor gut zwei Wochen per Erlass für eine höhere Wertschätzung von Männern in der Familie festgelegt. In der Hauptstadt Moskau gab es am Sonntag spezielle Angebote für Väter. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurden kostenlose Führungen, Vorträge oder Diskussionsrunden organisiert.

Laut offizieller Statistik wachsen in dem flächenmäßig größten Land der Welt etwa fünf Millionen Kinder ohne Väter auf. Der Staatsagentur Tass zufolge ziehen rund 648.000 Männer ein Kind allein auf.

1998 wurde in Russland bereits der Muttertag eingeführt, der am letzten Sonntag im November gefeiert wird. Auf Ehrentage verzichten mussten die Männer bisher aber nicht: So gibt es zum Beispiel den Tag des Vaterlandverteidigers.

In einigen Regionen wird der Vatertag der Staatsagentur Ria Nowosti zufolge schon seit gut 20 Jahren gefeiert. Nun gilt er landesweit. Mit dem Tag solle die Familie als Institution gefestigt werden, hieß es zur Begründung. Putin hatte erst im vergangenen Jahr in der Verfassung verankern lassen, dass er eine Ehe nur als Bündnis zwischen Mann und Frau akzeptiert.

