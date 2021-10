„Unverzeihliche Verbrechen“ an Algeriern

Als erster Präsident nahm Macron am Gedenken an Opfer des Massakers an Algeriern von 1961 teil, als Proteste in Paris blutig niedergeschlagen wurden.

Paris. „Die Verbrechen, die in dieser Nacht begangen worden sind, sind für die Republik unverzeihlich.“ Mit diesen Worten gedachte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron an das Massaker des 17. Oktober 1961, bei dem Frankreichs Polizei mehrere Dutzend, vermutlich aber mehr als 200 Algerier getötet hatte. Macron legte auf einer Brücke im Pariser Vorort Nanterre einen Kranz nieder. Erstmals hatte ein französischer Staatschef an der Gedenkfeier für die Opfer teilgenommen.



Vor 60 Jahren, wenige Monate vor dem Ende des algerischen Unabhängigkeitskriegs, hatte die algerische Befreiungsbewegung FLN zur einer verbotenen Kundgebung gegen ein Ausgehverbot für Algerier in Paris aufgerufen. Schätzungsweise 30.000 Algerier (zumeist Männer) strömten aus den Bidonvilles und anderen Arbeitersiedlungen der Vororte in die Hauptstadt, in der die Polizei den Befehl hatte, sie um jeden Preis am Demonstrieren zu hindern. Das Ergebnis war ein Massaker mit einer bis heute unbekannten Zahl von Toten. Offiziell wurden später drei Todesopfer erwähnt, die Schuld für die Gewalt wurde den Organisatoren der Protestkundgebung gegeben. Die Wahrheit wurde jahrzehntelang vertuscht.