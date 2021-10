Rotterdam: Tausende demonstrieren für leistbares Wohnen

Laut Organisatoren waren rund 8000 Teilnehmer in der niederländischen Stadt unterwegs. Vergangenen Monat protestierten in Amsterdam bereits 15.000 Menschen.

Tausende Menschen haben am Sonntag in der niederländischen Stadt Rotterdam für bezahlbaren Wohnraum demonstriert. "Wohnen ist ein Recht, kein Geschäftsmodell" oder "Der Wohnungsmarkt ist am Ende und wir stehen Kopf" stand auf den Transparenten der Demonstranten in der niederländischen Hafenstadt. "Wir fordern eine andere Wohnungspolitik und ein Ende der Wohnungskrise", sagte ein Sprecher der Organisatoren zu Beginn des Protestmarsches, berichtete der öffentliche Rundfunk NOS.

Die Organisatoren schätzten die Zahl der Teilnehmer an der Demonstration unter dem Motto "Häuser für Menschen, nicht für Gewinn" auf rund 8000. Vergangenen Monat protestierten in Amsterdam bereits 15.000 Menschen für mehr Investitionen in bezahlbare Wohnungen, niedrigere Mieten und eine Beschränkung des freien Marktes im Wohnungssektor. In anderen Großstädten wie Den Haag und Groningen sind weitere Demonstrationen geplant.

