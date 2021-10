10.000 neue Mitarbeiter für Facebooks "Metaverse"

Die Existenz in der virtuellen Welt, Facebooks „Metaverse“ nimmt Form an und das auch in Europa. 10.000 neue Mitarbeiter sollen in den kommenden fünf Jahren eingestellt werden.

Facebook hatte es in den vergangenen Wochen nicht leicht. Ein stundenlanger Ausfall und dann auch noch die Aussage der ehemaligen Mitarbeiterin Frances Haugen vor dem US-Kongress über die Gefahr Instagrams auf die Psyche. Nun lässt der von Mark Zuckerberg gegründete Konzern mit Neuigkeiten aufhorchen, die auch Europa betreffen: Facebook „Metaverse“. Für den Ausbau des Internets der Zukunft seine Standorte in Europa verstärken.

In den kommenden fünf Jahren sollen 10.000 Mitarbeiter in der Europäischen Union (EU) eingestellt werden, um den Aufbau einer Online-Welt - das sogenannte "Metaversum" - voranzutreiben, in der die Nutzer in virtuellen Räumen existieren und kommunizieren, teilte der Social-Media-Riese am Montag mit. "Diese Investition ist ein Vertrauensbeweis in die Stärke der europäischen Tech-Industrie und das Potenzial der europäischen Tech-Talente", sagte das Unternehmen. Europa sei enorm wichtig für Facebook.

Der US-Konzern hat bereits mit Tests einer neuen Virtual-Reality-App für die Fernarbeit begonnen, mit der Benutzer über ein spezielles Headset als Avatar-Versionen ihrer selbst an Meetings teilnehmen können. Im September hatte Facebook bereits 50 Millionen Dollar für den Aufbau des Metaversums bereitgestellt, in dem Unternehmen wie Roblox und "Fortnite"-Hersteller Epic Games bereits Fuß gefasst haben.

(APA/DPA)