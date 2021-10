Am 21. Oktober 1991 wurde das erste MacBook vorgestellt.

Um 19 Uhr geht Apple in die zweite Runde. Eine weitere Keynote mit neuer Hardware steht auf dem Plan. "Die Presse" berichtet live.

Die neuen iPhones, iPads und seit Freitag nun auch die Apple Watch, sind in den Verkaufsregalen gelandet. Auch wenn es hier und da bei einigen Modellen längere Wartezeiten gibt, scheinen die Lieferengpässe so weit unter Kontrolle. Zeit also für das nächste Kick-off-Event für das Weihnachtsgeschäft.

Die langjährige Partnerschaft mit Intel ist aufgekündigt. Apple produziert jetzt mit TSMC seine Prozessoren selbst. Der M1 ist der erste seiner Art und feierte Ende 2020 im MacBook Air der 4. Generation, im Mac mini der 5. Generation und im MacBook Pro mit 13-Zoll-Display Premiere. Jetzt ist es offenbar Zeit nachzuladen. In der heutigen Keynote dürfte das neue MacBook Pro mit M1X-Chip und überarbeiteter Hardware im Mittelpunkt stehen. Die 14- und 16-Zoll-Profi-Notebooks bekommen nicht nur eine technische Auffrischung, sondern auch wieder mehr Anschlüsse, welche in den letzten Jahren radikal wegrationalisiert wurden. Zur Diskussion stehen ein HDMI- und ein Kartenslot, auch MagSafe - so die Insider - sollen die MacBook Pro bieten. Die kabellose Ladefunktion wurde im vergangenen Jahr beim iPhone 12 eingeführt. Auch ein Mini-LED-Screen steht hoch im Kurs. Ebenfalls ein Fixstarter soll die Desktop-Version, Mac Mini sein.

30 Jahre MacBook

Das PowerBook war zwar streng genommen nicht der erste tragbare Macintosh-Rechner. Jenes 1989 erschienene Gerät war es mit einem Gewicht von 7,2 Kilogramm eigentlich aber auch nicht. Das Powerbook, das sich dann zurecht auch als tragbar bezeichnen durfte, war das Powerbook, das am 21. Oktober 1991 auf der Comdex in Las Vegas von Steve Jobs vorgestellt wurde. Zum Vergleich: Im Inneren werkelte ein Motorola 68000 Prozessor mit 16 Megahertz. Dazu kamen 2 bis 8 MByte Arbeitsspeicher. Das Display mit 9 Zoll Diagonale kam auf eine Auflösung von 640 × 400 Pixeln und war lediglich in Schwarz-Weiß.

Nachdem man im September vergeblich auf die neuen AirPods wartete, könnten sie heute ihren großen Auftritt bekommen. Die dritte Generation soll aber wieder ohne integrierter Geräuschunterdrückung kommen, dafür aber günstiger werden.

Noch wird viel diskutiert, fest steht: "Die Presse" berichtet ab 18:45 live von der Keynote, die auch heute wieder von Apple als Livestream angeboten wird.