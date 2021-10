Frau vergaß in Bayern ihren rauchenden Mann im Stau

Hier ein Archivbild der A7 - allerdings nicht in Bayern. Die A7 verläuft über die gesamte Nord-Süd-Achse Deutschland, von Flensburg bis an die österreichische Grenze bei Füssen/Reutte.

Der Mann stieg im Stau aus dem Auto, die Frau fuhr ohne ihn weiter. Eine Polizeistreife half bei der Wiedervereinigung.

Diese Geschichte sorgt zu Wochenbeginn für Diskussionen bei vielen Paaren und Familien in Deutschland und auch Österreich. Frei nach dem Motto: „Hätte uns das auch passieren können?“. Doch was sich genau am Sonntag auf der bayerischen Autobahn A7 in Füssen ereignete, ließ die Polizei in ihrer Stellungnahme offen. Es sind lediglich die Eckpunkte bekannt.

Nachdem ihr Mann im Stau zum Rauchen aus dem Auto ausgestiegen war, ist seine Frau ohne ihn weitergefahren. Die Polizei wurde schließlich über einen Fußgänger im Grenztunnel Füssen informiert, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. Wie sich herausstellte, war es der vergessene Mann, der seine Frau suchte. Eine Streife griff ihn am Samstag auf und konnte die Frau schließlich telefonisch erreichen. Sie holte ihn ab, und die beiden setzten gemeinsam ihre Fahrt fort.

(APA/dpa)