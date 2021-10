Beschuldigt, verhaftet, auf freiem Fuß: Wer ist Sabine B.?

Nach 48 Stunden Haft war sie wieder frei - und was passiert jetzt? „Presse“ Chefreporterin Anna Thalhammer spricht über die Meinungsforscherin Sabine B.: Warum wird sie in der aktuellen Inseratenaffäre genauso wie Ex-Kanzler Kurz als Beschuldigte geführt? Weshalb wurde sie verhaftet und 48 Stunden später wieder auf freien Fuß gesetzt? Und hat sie in der Haft „gesungen"?

Mehr zum Thema: Alle Recherchen und Artikel von Anna Thalhammer finden Sie unter diepresse.com/politik. Zur aktuellen Causa: Meinungsforscherin googelte nach „I-Cloud löschen"

