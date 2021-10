Vor Salzburg-Duell: Wolfsburg fehlt Topstürmer Weghorst

Der Abwehr von Serienmeister Salzburg bleibt am Mittwoch ein Aufeinandertreffen mit dem niederländischen Goalgetter Wout Weghorst erspart.

Der 29-jährige Mittelstürmer habe sich mit dem Coronavirus infiziert, gab der VfL Wolfsburg am Montag bekannt. Am Mittwoch treten die Deutschen im wichtigen Champions-League-Spiel in Salzburg (18.45 Uhr/Sky, DAZN) an.

Nach Angaben der Wolfsburger habe Weghorst am Sonntagmorgen nach der 0:2-Niederlage bei Union Berlin über Symptome geklagt. Anschließend wurde der vierfache Saisontorschütze positiv auf das Coronavirus getestet. Der niederländische Teamstürmer befindet sich seitdem in Quarantäne. Alle anderen Tests bei Spielern, Trainern und Betreuern waren nach Angaben des Clubs sowohl am Sonntag als auch am Montag negativ.

Kein Impf-Befürtworter

Im Dezember 2020 Jahr war Weghorst mit einem kritischen Instagram-Posting aufgefallen, in dem er das Coronavirus und den Umgang damit infrage stellte - weshalb er über seinen Club schließlich sogar ein Entschuldigungs-Schreiben verfasste und von missverständlichen Aussagen sprach. Angesichts erneuter Vorwürfe im Frühjahr 2021 hatte sich der Profi istanziert: "Ich möchte ganz klar sagen: Ich bin kein Corona-Leugner."

(APA)