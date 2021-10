Bischöfe warnen vor Bürgerkrieg im Königreich Eswatini

Jugendliche Demonstranten fordern von ihrem absolut herrschendem König Mswati III. mehr Mitsprache. Bei den sich ausbreitenden Protesten sind bereits Dutzende Menschen ums Leben gekommen.

Südafrikas Bischöfe dringen auf einen Dialog im Königreich Eswatini, um eine politische Eskalation zu verhindern. Die jüngsten Ausschreitungen deuteten auf ein Ende der Geduld hin und diese müsse wiederhergestellt werden, "damit dieses schöne Land nicht in einen Bürgerkrieg und das Leid abgleitet, das andere Staaten befallen hat", erklärte die Südafrikanische Bischofskonferenz (SACBC) laut Katholischer Nachrichten-Agentur (KNA) am Wochenende in einer Mitteilung.

Zuvor hatte die SACBC-Führung bei einem "Solidaritätsbesuch" den eswatinischen Ministerpräsidenten Cleopas Sipho Dlamini, Journalisten, Kirchen- und Jugendvertreter getroffen. Eswatini (früher Swasiland) wird seit vier Monaten von Protesten erschüttert. Dutzende Menschen kamen ums Leben. Die überwiegend jugendlichen Demonstranten fordern mehr Mitsprache von König Mswati III. und dessen Regierung. Diese Woche erreichte die Demokratiebewegung auch die Schulen des Landes. Militär und Polizei gingen dabei laut Berichten gegen Schüler vor.

Bischof Sithembele Sipuka von Umtata prangerte ein "starkes Gefühl der Entfremdung an", welches einige Untertanen gegenüber dem absoluten Monarchen äußerten. Es bedürfe einer neuen Beziehung zwischen dem König und seinem Volk. Laut den Bischöfen sind die Forderungen nach einer anderen Regierungsform in Eswatini nicht neu. Angesichts der Ausschreitungen müssten die Verantwortlichen ihr jedoch verstärkt Aufmerksamkeit schenken. "Wir sind in Sorge, dass, sollte man dem Ruf nicht nachkommen, dies zu einer Gewalteskalation führt, in der noch mehr Leben verloren gehen und Wirtschaft und Infrastruktur zerstört werden."

(APA/KAP)