Goldman Sachs will volle Kontrolle über Wertpapiergeschäft in China

Die chinesischen Behörden gaben grünes Licht für die Übernahme der vollen Kontrolle über das Wertpapier-Geschäft der US-Investmentbank in der Volksrepublik.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat von den chinesischen Behörden grünes Licht für die Übernahme der vollen Kontrolle über ihr Wertpapier-Geschäft in der Volksrepublik erhalten. Das Geldhaus will nun die restlichen Anteile an dem Joint Venture Goldman Sachs Gao Hua Securities Company Ltd (GSGH) erwerben. "Dies markiert den Beginn eines neuen Kapitels für unser China-Geschäft nach einem 17 Jahre lang erfolgreichen Joint Venture", erklärte die US-Bank.

Goldman Sachs ist damit die zweite Wall-Street-Bank, die von den chinesischen Behörden die Genehmigung für einen solchen Schritt erhalten hat. Im August hatte bereits der Rivale JPMorgan sein Wertpapiergeschäft in China vollständig in seinen Besitz gebracht.

(APA)