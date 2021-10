Kapitänin Schnaderbeck muss ÖFB-Frauen absagen

Viktoria Schnaderbeck fehlt wegen einer Muskelverletzung in den Partien gegen Luxemburg und Nordirland.

Das Comeback von ÖFB-Kapitänin Viktoria Schnaderbeck im Fußball-Nationalteam ist erneut vertagt. Die 76-fache Teamspielerin muss aufgrund einer Muskelverletzung passen und fehlt in den beiden anstehenden WM-Qualifikationsspielen gegen Luxemburg (22. Oktober, Wiener Neustadt) und Nordirland (26. Oktober, Belfast), teilte der ÖFB am Montag mit. Die 30-Jährige vom englischen Spitzenklub Arsenal stand zuletzt am 27. Oktober 2020 beim 0:0 gegen Frankreich für Rot-Weiß-Rot auf dem Platz.

"Der Ausfall von Viktoria Schnaderbeck ist für uns als Team vor allem aber für sie persönlich sehr bitter, da sie kurz davor war, ihr Comeback zu feiern. Wir wünschen ihr, dass sie schnellstmöglich zurückkehren kann", sagt ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann, die ansonsten aber aus dem vollen schöpfen kann. Celina Degen (TSG 1899 Hoffenheim/GER) rückte anstelle von Schnaderbeck in das ÖFB-Aufgebot nach.

Zum WM-Qualifikationsauftakt im September gewann die Elf von Irene Fuhrmann gegen Lettland (8:1) und Nordmazedonien (6:0) klar und liegt in Gruppe D derzeit mit sechs Punkten (+13 Tore) auf Rang zwei hinter England (+18).

