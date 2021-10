Polens Regierung zündelt im Justizstreit

Premier Morawiecki vergleicht die EU mit einer Diktatur, sein Justizminister Ziobro will Deutschland vor dem EuGH verklagen.

„EUdSSR“, dieses beliebte Kampfwort vieler EU-Gegner, hat er nicht verwendet. Aber viel hat nicht gefehlt in jenem offenen Schreiben des polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki an seine 26 EU-Amtskollegen sowie die EU-Institutionen. „Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf ein gefährliches Phänomen lenken, dass die Zukunft unserer Union bedroht“, schreibt Morawiecki. „Wir sollten besorgt über die schrittweise Umwandlung der Union in ein Subjekt, das aufhören würde, ein Bündnis freier, gleicher und souveräner Staaten zu sein, und stattdessen ein einheitlicher zentral geführter Organismus werden würde, der von Institutionen lenkt wird, denen es an demokratischer Kontrolle durch die Bürger der europäischen Staaten fehlt.“