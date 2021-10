Verlobung bei den Kardashians

(c) Getty Images for MTV (Noam Galai)

Die älteste Schwester des Kardashian-Clans Kourtney hat sich verlobt. Das Internet freut sich mit.

Kurz nachdem Travis Barker, Schlagzeuger der Punk-Band Blink-182, um Kourtney Kardashians Hand angehalten hat, teilte diese ihr Glück direkt via Social Media Plattform Instagram mit ihrer Community. Abertausende rote Rosen und große Windlichter umgaben das Paar - in Herzform natürlich - am Strand während Barker die alles entscheidende Frage stellte. Hollywood Deluxe.

Der Verlobungsring hält, was der Antrag versprach. Ein riesiger Klunker ziert den Ringfinger von Kardashian, wie ein Video zeigt, das ihre Schwester Kim auf Twitter teilte.

Neben Kim Kardashian lassen auch die anderen Familienmitglieder das Internet wissen, wie glücklich sie für das Paar sind. Für Kardashian ist es die erste Verlobung, mit ihrem Ex-Partner Scott Disick hat sie jedoch drei gemeinsame Kinder. Auch Barker nimmt drei Kinder - zwei eigene und eine Stieftochter - aus erster Ehe mit. Man munkelt bereits, dass sich die Patchwork-Familie des frisch verlobten Paares, sehr wahrscheinlich um gemeinsame Kinder erweitern wird. Eines verbindet die beiden bereits für immer - und das ist nicht Kardashians Verlobungsring. Barker hat sich Anfang April den Namen seiner jetzigen Verlobten auf die Brust tättowieren lassen.

Nach Ende der 20-Staffel-reichen Serie „Keeping Up With The Kardashians“ soll schon bald eine neue TV-Serie des Kardashian-Clans kommen. Wer sich dafür interessiert, wird hier noch einmal alle Details zur Verlobung und Familienplanung von Kardashian und Barker in Ruhe verfolgen können.

(red)