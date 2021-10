Rote Brigaden killen den machtlosen Verdi

„La forza del destino“ in einer überladenen, aber keineswegs schlüssigen Neuinszenierung.

Es beginnt alles so herkömmlich wie immer, bloß der Schuss, der den alten Marchese di Calatrava tötet, kommt nicht aus Don Alvaros weggeworfener Pistole, sondern wird in die Luft abgefeuert von einer in samtigen Purpur gewandeten Security-Crew unter dem Kommando der Wahrsagerin und Marketenderin Preziosilla. In der neuen Grazer „Macht des Schicksals“ ist sie zur Kommentatorin oder Moderatorin der unheilvollen Vorgänge in der Familiensaga avanciert, mit ihrer roten Brigade (die alle Nebenrollen bedient) verkörpert sie mit feuerroter Mähne lässig-lasziv bis frech-frivol das Schicksal.