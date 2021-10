Impfquote: Das Unmögliche wurde nicht einmal versucht

(c) REUTERS (Leonhard Foeger)

Bei der Impfkampagne setzte die Bundesregierung weder auf Anreize noch auf Druckmittel. Der Mangel an Fantasie und Kreativität ist beachtlich.

Eine unbequeme Wahrheit gleich vorweg: Dass Österreich besonders hohe Impfquoten erreichen und zu den Spitzenreitern in Europa zählen würde, war von Anfang an unrealistisch. Dafür herrscht in der Bevölkerung seit jeher eine zu große Skepsis gegenüber Schutzimpfungen, die mehr eine Glaubens- denn eine Wissensfrage darstellen. Die traditionell geringe Rate bei der Grippe – bis zur Pandemie betrug sie jährlich acht bis zehn Prozent – ist nur ein Beispiel dafür.