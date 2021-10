Das grün-gelbe Duell um das Finanzministerium der Ampelkoalition

(c) imago images/Mike Schmidt (via www.imago-images.de)

Der Weg ist frei, um die Ampelkoalition zu verhandeln. Eine zentrale Frage: Wer wird bestimmen, woher das Geld für die vielen Reformen kommen soll?

Ob er seinen Taschenrechner schon ausgepackt habe, um die eigenen Pläne nachzurechnen, wollte ein Journalist von jenem Mann wissen, der gern Finanzminister werden möchte. „Es gibt noch keine Haushaltsplanung und keine mittelfristige Planung“, antwortete FDP-Chef Christian Lindner bei einer Pressekonferenz am Montag in Berlin. Also auch keine Zahlen.

Vor dem Wochenende hatten die Sozialdemokraten sich für die Ampel ausgesprochen. Am Sonntag befragten die Grünen ihren „Länderrat“, der beinahe einstimmig zusagte. Am Montag folgte die FDP.