Die Umfragen-Süchtler

Fünf Prätorianer von Nicolas Sarkozy steht wegen derselben Schwäche vor Gericht, die Sebastian Kurz ins Visier der Staatsanwaltschaft brachte: dem zwanghaften Begehren, die öffentliche Meinung durch gelenkte Umfragen zu beeinflussen.

Seit Montag stehen in Paris fünf einstige enge Mitarbeiter des früheren französischen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy vor Gericht. Sein einstiger Generalsekretär des Élysées, seine damalige Kabinettschefin, ein Politologe, zwei PR-Unternehmer: was diesen Prätorianern Sarkozys vorgeworfen wird, klingt für österreichische Ohren im Lichte der jüngsten Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft bekannt. Sie sollen Hunderte von Meinungsumfragen in Auftrag gegeben haben, deren Zweck einzig darin bestand, die Chancen für Sarkozys Wiederwahl im Jahr 2012 auszuloten - und zu vergrößern. Zum Beispiel ließen sie abfragen, was die Franzosen von der plötzlichen Schwangerschaft der ledigen damaligen Justizministerin Rachida Dati dachten. Oder wie sie das neue Liebesglück des Präsidenten mit dem Mannequin Carla Bruni bewerteten. Oder was sie von Dominique Strauss-Kahn hielten, dem damaligen Generaldirektor des Internationalen Währungsfonds, der sich knapp, bevor er in einem New Yorker Hotelzimmer eine Putzfrau vergewaltigte, als chancenreichster Kandidat der Sozialisten zu kristallisieren schien.

All das wurde aus dem Haushalt des Élysées finanziert, also des Präsidentenpalasts. Doch mit dem Amt des Präsidenten hatte es nichts zu tun, argumentiert die Anklage. Vielmehr wurden hier Ausgaben, die in Wahrheit dem nächsten Wahlkampf Sarkozys zuzurechnen waren, dem Steuerzahler umgehängt. Veruntreuung öffentlicher Gelder und Günstlingswirtschaft sind die schwersten strafrechtlichen Vorwürfe in diesem Prozess.

Knapp zehn Millionen Euro Steuergeld verputzte man auf diese Weise, zu Sarkozys Glanz und Glorie. Genutzt hat es nichts. Sarkozy verlor die Wahl. Dass er heute nicht ebenfalls in dieser Causa vor Gericht steht, liegt einzig in der sehr weiten Auslegung seiner präsidentiellen Immunität vor strafrechtlicher Verfolgung durch den zuständigen Richter.

„Das Problem ist nicht, dass das Élysée Umfragen in Auftrag gibt“, sagte schon im Jahr 2009, als die Zeitung „Libération“ die enormen Umfrageausgaben öffentlich machte, der damalige Vorsitzende des Finanzausschusses im Parlament, der Sozialist Didier Migaud. „Es geht vielmehr um den gesamten Prozess, in dem Meinung gemacht wird, vor allem zu bestimmten Perioden, genau vor Wahlen."

Meinung machen mit Umfragen? Mit Umfragen, die ganz eifrig gebürstet und gestriegelt und poliert werden, bis ihre Zahlen genau jenen Glanz abwerfen, den sich der Auftraggeber erwartet? Diese Unart des modernen politischen Geschäfts hat Sebastian Kurz sein Amt gekostet, zumindest bis auf Weiteres. Auch er wurde - wie vor einem Jahrzehnt Sarkozy - auf dem Höhepunkt seiner Karriere als Heilsbringer der europäischen Konservativen gefeiert. Doch er stolperte über den beinahe obsessiven Drang zu vieler heutiger Politiker, nicht bloß darüber Bescheid wissen zu wollen, was das Volk von ihnen denkt (was legitim und nützlich ist), sondern dem Volk auch vorzugaukeln, was es angeblich denkt. „Ich musste dem ständigen, zwanghaften Druck von Nicolas Sarkozy standhalten, der praktisch jedes unserer täglichen Gespräche damit beendete, mich damit zu beauftragen, neue Umfragen zu bestellen und zu veröffentlichen“, gab Patrick Buisson, einer der fünf Angeklagten, bei seiner Einvernahme zu Protokoll.

Es wäre für die Demokratie und die Auseinandersetzung mit unseren politischen Fragen heilsam, würde man in Frankreich wie in Österreich die richtigen Lehren aus diesen beiden Affären ziehen. Meinungsumfragen sollen Thermometer der öffentlichen Stimmungslage sein - nicht deren Fußbodenheizung.