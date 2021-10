Ein Dorf, von der Welt abgeschieden - und Corona-Hotspot

Die Tennengauer Gemeinde St. Koloman gehört mit einer Impfquote von 42 Prozent zu den Schlusslichtern – bei den Infektionszahlen liegt man weit vorn. Eine Spurensuche.

An mangelnden Gelegenheiten kann es kaum liegen: St. Koloman gehörte zu den ersten Gemeinden, in denen der Impfbus Station machte. Man konnte sich die Immunisierung ohne Anmeldung holen. Der Andrang hielt sich in Grenzen, auch bei anderen Impfmöglichkeiten standen die Menschen aus St. Koloman nicht gerade Schlange.

Mit gerade einmal 41,7 Prozent Impfquote bei der Gesamtbevölkerung liegt die kleine Tennengauer Gemeinde im hinteren Bereich der landesweiten Statistik. Dass sich jetzt überproportional viele der 1800 Einwohner mit dem Virus angesteckt haben, erforderte Konsequenzen. Weil die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag auf mehr als 1100 kletterte, reagierten die Salzburger Behörden mit Maßnahmen.