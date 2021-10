Was wo gilt: Herbstferien im Ausland

Herbstferien die Erste - und alle wollen weg. Über Maßnahmen der Urlaubsdestinationen und österreichische Rückreise-Regelungen.

Wir schreiben das Jahr 2021. Letztes Jahr fielen die österreichweit geplanten Herbstferien der globalen Pandemie zum Opfer. So finden sie heuer erstmalig in allen österreichischen Bundesländern einheitlich statt - und zwar von 27. bis 31. Oktober. Reisewarnungen, Grenzschließungen und Quarantäneregelungen machten das Reisen vergangenen Herbst quasi unmöglich. Ein Jahr später sieht das Ganze schon anders aus. Reiselustige Familien stehen jedenfalls in den Startlöchern - das geht unter anderem aus einer Pressemitteilung der Austrian Airlines hervor.

Das gilt es zu beachten

Vor der Anreise - idealerweise auch vor der Buchung - gilt es sich nichtsdestotrotz noch immer über Ein- und Ausreiseregelungen sowie andere Maßnahmen zu informieren. Mancherorts gibt es Einschränkungen.

Italiens Hauptstadt Rom gilt als eine der populärsten Reisedestinationen im Herbst. Ein Blick auf die Infektionszahlen des Landes lässt Italien-Liebende aufatmen. Expertinnen und Experten wagen sogar schon Prognosen über ein Ende der Corona-Zeit. Das liege allem voran am Impffortschritt des Landes - 85 Prozent der über Zwölfjährigen sind mindestens einmal geimpft, über 70 Prozent vollimmunisiert. Wie auch hierzulande setzt man außerdem auf den Grünen Pass, also den Nachweis einer Impfung, Genesung oder eines negativen Tests. Gültig sind sowohl PCR- als auch Antigentests einer offiziellen Teststelle. Der Pass gewährt Zutritt zu Museen, Kinos, Sportstätten, Diskotheken und Restaurants sowie zu Fernverkehrszügen, Seilbahnen und Fähren. Kinder unter zwölf Jahren benötigen diesen noch nicht. Allerdings ist bei der Einreise für alle Erwachsenen und Kinder ab sechs Jahren eine Online-Anmeldung durchzuführen. In allen geschlossenen Räumen ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend.

Wer nach Kroatien reist, benötigt eine Bescheinigung, die eine Impfung, Genesungen oder ein negatives Test-Ergebnis belegt. Auch hier gilt sowohl das Ergebnis eines PCR- (nicht älter als 72 Stunden) als auch Antigentests (nicht älter als 48 Stunden) einer offiziellen Teststelle. Um die Grenzformalitäten zu beschleunigen, empfiehlt es sich, das Einreiseformular„Enter Croatia“ vorab auszufüllen. Hotels vor Ort empfangen Gäste ohne Einschränkungen. Gaststätte und Hotels setzen auf ausreichend Abstand zwischen den Tischen. In Innenräumen sowie an Orten, an denen der Mindestabstand von eineinhalb Metern nicht eingehalten werden kann, gilt die Maskenpflicht. Zuletzt wurde erneut von einem Anstieg der Infektionszahlen berichtet.

Vor Reiseantritt nach Griechenland geben Reisende auf einer Webseite ihre Daten ein, um einen QR-Code zur Nachverfolgung zu erhalten. Dieser wird bei der Einreise von Flug- und Fährgesellschaften beim Check-In oder Boarding kontrolliert und sollte daher in digitaler oder analoger Form mitgeführt werden. Personen, die nicht vollständig geimpft oder genesen sind, müssen ein negatives PCR- oder Antigentestergebnis vorzeigen können - es gilt die übliche Zeitspanne von 72 und 48 Stunden. Dies gilt nicht für Kinder unter zwölf Jahren. An der Grenzkontrollstelle werden nach wie vor stichprobenartige Testungen durchgeführt.

Aufgrund der stagnierenden Impfquote in Griechenland - knapp 60 Prozent - gelten vorerst weiterhin folgende Maßnahmen: In allen Innen- und Außenbereichen mit erhöhter Menschenansammlung herrscht Maskenpflicht. Der Zugang zu Gastronomie-Innenräumen ist nur vollständig Geimpften oder Genesenen gestattet. Um Bahn, Busse und Fähren nutzen zu können, müssen Umgeimpfte einen gültigen negativen Rapid-Test vorweisen können. Diese werden in Griechenland ausschließlich von Privatlaboren durchgeführt und sind selbst zu bezahlen (10 Euro). Für Kinder zwischen fünf und elf Jahren gilt eine Selbsttestpflicht. In der Gastronomie kommt die 3G-Regel zum Einsatz. Empfehlenswert ist außerdem der Download der „Covid Free GR“-App.

In Spanien und Portugal sind mittlerweile fast alle Covid-Beschränkungen hinfällig. Zwar muss für die Einreise weiterhin ein digitales Einreiseformular ausgefüllt werden - und wer über zwölf Jahre alt und nicht vollständig geimpft oder von Corona genesen ist, muss einen negativen Test haben. In den Ländern selbst ist es dann allerdings quasi wie vor Corona - heißt: Die Vorlage eines gültigen Covid-Zertifikats ist kaum wo verpflichtend, außer in der Nachtgastronomie. In Portugal ist die Maske außerdem nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln, Krankenhäusern sowie in Theatern, Kinos und Einkaufszentren vorgeschrieben. Im Einzelhandel und in Restaurants hat die Maske Pause. In Spanien ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in allen Innenräumen sowie im Freien bei unzureichenden Abständen nach wie vor verpflichtend.

Frankreich setzt sowohl in Innen- als auch Außenbereichen auf einen Impf-, Test-, oder Genesungsnachweis. Auch die Nutzung für Fernfahrten mit Bus oder Bahn unterliegt der Nachweispflicht. Gleiches gilt natürlich für die Einreise. Wie in Griechenland sind auch hierzulande Testungen selbst zu begleichen. Die Kosten für PCR-Tests liegen bei maximal 49 Euro, Antigentests kommen auf höchstens 29 Euro. Die Infektionszahlen in Frankreich sinken kontinuierlich.

Die Regierung in Großbritannien setzt weitgehend auf Eigenverantwortung. Pubs, Museen, Theater - dafür ist im größten Teil des Landes kein Nachweis mehr nötig. Strenge Regeln gelten jedoch bei der Einreise - die ab den Herbstferien vorerst ebenfalls ausgesetzt werden. Bis 22. Oktober müssen auch vollständig Geimpfte vorab einen PCR-Test buchen (mindestens 50 Pfund/58 Euro), der spätestens am zweiten Tag des Aufenthalts durchgeführt werden muss. Pünktlich zu Beginn der britischen Herbstferien soll dann lediglich noch ein kostengünstigerer Schnelltest nötig sein. Das Formular „passenger locator form“ muss weiterhin ausgefüllt werden. Für die Rückreise nach Österreich gilt dann neben der 3G-Regel auch eine zehntätige Quarantänepflicht, die mittels negativem Test ab dem fünften Tag beendet werden kann. Weiters muss das „Pre-Travel-Clearance"-Formular ausgefüllt werden. Das liegt vor allem daran, dass die Neuinfektionen auf hohem Niveau stagnieren - zwischen 30.000 und 40.000 Fälle werden jeden Tag gemeldet.

(apa/evdin)