Verbraucher horten 2,7 Billionen Euro - und wollen sie nicht ausgeben

Die Wirtschaft hat so sehr auf die in der Krise angehäuften, überschüssigen Ersparnisse gehofft. Aber der Kaufrausch in Europa und in den USA bleibt vorerst aus. Aus interessanten Gründen.

Verbraucher in Europa und den USA haben es nicht eilig, die umgerechnet mehr als 2,7 Billionen Euro an Ersparnissen auszugeben, die sie während der Pandemie angehäuft haben. Hoffnungen auf einen konsumgetriebenen Anstieg des Wirtschaftswachstums auf beiden Seiten des Atlantiks erteilt das einen Dämpfer.

Der Ersparnisüberhang in den Bankbilanzen der Eurozone ging im August im Zuge der Lockerung der Covid-Regeln auf der Nordhalbkugel nur marginal zurück; Italien verzeichnete nach Berechnungen von Bloomberg Economics gar einen Anstieg. Und in den USA zeigen die Zahlen keinen Abfluss.