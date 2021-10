Pixel 6 und Pro im Liveticker: Kommt auch ein Google Falthandy?

Live

Nach Apple betritt Google die große Bühne und präsentiert Dienstagabend neue Smartphones. „Die Presse“ tickert live ab 19 Uhr.

Der Suchmaschinenkonzern mischt schon seit knapp einem Jahrzehnt in der Hardware-Branche mit. Die Nexus-Smartphones, die gemeinsam mit HTC oder LG entwickelt wurden, oder die Tablets von Asus. Mit der Pixel-Serie avancierte der Tech-Konzern zum eigenständigen Hersteller. Am Dienstagabend werden die neuesten Geräte unter dem passenden Motto "Made by Google" vorgestellt. Behält die Gerüchteküche recht, werden das Pixel 6 und Pixel 6 Pro mit einer Reihe an interessanten Neuerungen aufwarten können. Auch über ein mögliches faltbares Handy wird spekuliert.

Wie man Leaks zuvorkommt, hat Google schon Wochen vor der offiziellen Vorstellung demonstriert: In dem man einfach die Geräte groß in New York City plakatiert. Dabei ist klar, Google will um seine Geräte dieses Mal mehr Aufsehen erregen, als in den Jahren zuvor. Waren die Pixel-Geräte schon immer sehr gute Geräte, waren sie meist nur bedingt verfügbar und auch nicht sonderlich groß beworben. Mit der neuesten Generation ändert sich das. Immerhin handelt es sich um eine Premiere: Hardware und Software sind völlig aus einer Hand. Ein Trend, der sich zunehmends in der Tech-Welt durchsetzt. Selbst Apple produziert nun seine Prozessoren selbst, wie es am Montagabend eindrücklich unter Beweis stellte. Bei Apple ist es der M1 (Pro und Max) bei Google heißt der SoC Tensor. Was dieser leisten kann, wird mit Sicherheit ausführlich am Abend Thema sein.

Wie könnte es anders sein? Auf das Kameramodul wurde ebenfalls besonderes Augenmerk gelegt. Besonders auffällig hierbei wie der Kamera-Buckel auf der Rückseite gelöst wurde. Hier stehen ein 50-Megapixel-Sensor hoch im Kurs, bei der Ultraweitwinkelkamera vertraute man angeblich auf Sonys Expertise.

Für das Pixel 6 wird ein 6,4 Zoll großes Display, einer FHD+-Auflösung und 90-Hz-Bildschirmwiederholrate erwartet. Das Pro-Modell bekommt ein leicht größeres Display, mit 6,7 Zoll, eine QHD+ Auflösung und 120 Hz, mittlerweile Standard bei den Topmodellen, selbst Apple.

Wird Google einen neuen Maßstab hinsichtlich der Langlebigkeit von Geräten setzen? Denn derzeit wird davon ausgegangen, dass Google seine Pixel-Devices über fünf Jahre mit Updates versorgen wird. Und bleibt der im Netz diskutierte Preis von 649 Euro, bzw. 899 Euro?

"Die Presse" tickert live ab 19 Uhr. Die Präsentation von Google kann über Youtube mitverfolgt werden.