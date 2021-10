Die dunkle Seite des Spektakels

AFP via Getty Images

Auf dem Höhepunkt seiner Karriere wurde Aleksander Aamodt Kilde von einem Kreuzbandriss gestoppt. Das Comeback des Norwegers erweist sich vor allem als mentale Herausforderung.

Innsbruck/Wien. Ein Modellathlet für die aktuellen Anforderungen des Skirennsports sieht in etwa so aus: gut 1,80 Meter groß, rund 90 kg schwer, ein Kraftpaket, strotzend vor Selbstvertrauen, technisch ausgebildet im Riesentorlauf, zugleich aber spektakulärer und konstanter Siegläufer in den Speed-Disziplinen. Abseits der Pisten ein bescheidener Anführer und Teamplayer, ausgestattet mit einnehmender Freundlichkeit und unaufdringlichem Humor.