Polens Botschafterin in Österreich plädiert für Verständnis für die Geschichte ihres Landes und weist auf Bedeutung der polnischen Wirtschaft hin.

Wien. Konflikt mit den EU-Institutionen; Zwist mit dem südlichen Nachbarn Tschechien um das Kohlekraftwerk Turów; Entfremdung gegenüber den großen EU-Playern Deutschland und Frankreich; ein US-Präsident, der durch die offene Favorisierung seines populistischen autokratischen Vorgängers brüskiert wurde – so groß wie heute war Polens Abstand zum Rest der (westlichen) Welt schon lang nicht mehr. Hat die polnische Außenpolitik unter der seit 2015 regierenden nationalpopulistischen Partei PiS ihr Handwerk verlernt? Jolanta Róża Kozłowska, Polens Botschafterin in Wien, kann diesem Vorwurf wenig abgewinnen. „Polen hat sich in den letzten Jahren emanzipiert und seine alten Minderwertigkeitskomplexe abgelegt. Es stimmt, dass wir unsere Interessen lauter als früher artikulieren. Doch an der prinzipiell guten Zusammenarbeit mit den europäischen Nachbarn und Partnern ändert das gar nichts“, sagte die Diplomatin zur „Presse“.