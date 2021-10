Geldausgeben als Gebot der Stunde

Bis zu 4,5 Milliarden Euro kann Österreich aus dem EU-Wiederaufbaufonds abholen. Eile ist geboten. Projekte müssen rasch umgesetzt werden, sonst versiegt die Geldquelle.

Zeit ist Geld. Dieser Satz gilt auch, wenn es darum geht, Fördermittel aus Brüssel abzuholen. Und da findet gerade ein milliardenschwerer Wettlauf statt. Denn die EU-Länder rittern um jene 750 Milliarden Euro, die im EU-Recovery Fund zum Wiederaufbau nach der Coronakrise liegen. Die österreichische Regierung hat Projekte in Höhe von 4,5 Milliarden Euro eingereicht. Am 28. September wurde aus Brüssel bereits der erste Vorschuss über 450 Millionen Euro überwiesen.

Damit aber im Frühjahr die nächste Tranche fließt, müssen viele Projekte umgesetzt werden. Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) fordert deshalb mehr Tempo ein, alle Ressorts müssten „ihre eigenen Zielvorgaben erfüllen“, sagt er und erklärt: „Die Mittel aus dem Wiederaufbauplan helfen beim Wirtschaftsaufschwung und schonen gleichzeitig die nationalen Budgets.“ Der heimische Aufbau- und Resilienzplan umfasst 27 Reform- und 32 Investitionsvorhaben.

Verrückte Wirtschaftspolitik

Kaum zu glauben: Derselbe Finanzminister, der noch vor einer Woche bei seiner Budgetrede eine Rückkehr zu einem ausgeglichenen Staatshaushalt einmahnte, fordert nun mehr Investitionsausgaben. Der prall gefüllte EU-Topf hat tatsächlich zur Folge, dass Gernot Blümel seine Regierungskollegen geradezu antreiben muss, mehr Geld auszugeben. EU-Geld selbstverständlich.

Aber natürlich knüpft die EU Bedingungen an die Geldvergabe. So muss jedes Land zumindest 37 Prozent der Investitionen in Projekte mit Schwerpunkt Ökologisierung und Klimaschutz und mindestens 20 Prozent in die Digitalisierung stecken.

Vieles davon sei bereits umgesetzt worden, heißt es im Finanzministerium. Zu den größten Brocken zählt etwa das Klimaticket, das kommende Woche, am 26. Oktober, in Kraft tritt. Bereits im Juni wurde das Erneuerbare Ausbaugesetz vom Nationalrat beschlossen. Es sieht unter anderem vor, dass der Anteil erneuerbarer Energie erhöht wird.

Auch die Einführung des Plastikpfands und die damit verbundenen Investitionen sollen unter anderem mit Geld aus dem EU-Recovery Fund umgesetzt werden. Insgesamt sollen etwa 1,5 Milliarden Euro für Ökologie und Klimaschutz aus EU-Mitteln finanziert werden. Mehr als 1,8 Milliarden Euro fließen in die Digitalisierung. Ein Schwerpunkt ist das sogenannte Unternehmensserviceportalgesetz. Das lange Wort soll für kürzere Amtswege sorgen.

Auch in den Schulen wird digitalisiert. Schülerinnen und Schüler erhalten Laptops, wenn auch aufgrund der aktuellen Lieferengpässe mit etwas Verspätung. Aber auch für die Finanzierung zusätzlicher Förderstunden an den Schulen wird der EU-Topf angezapft.

Tatsächlich hat die Bundesregierung mit den 4,5 Milliarden Euro das absolute Maximum an möglichen Förderungen beantragt. Im Finanzministerium geht man davon aus, dass bis zu 3,5 Milliarden Euro tatsächlich abgerufen werden. „Es wird interessant zu sehen, welchen Weg andere EU-Staaten bei ihren Budgets gehen“, sagt Blümel.

Der Finanzminister weiß natürlich nur allzu gut, dass Österreich aus Brüssel keinen Cent geschenkt bekommt. Denn auch in Sachen Wiederaufbaufonds ist Österreich Nettozahler. Knapp zwölf Milliarden Euro zahlte Österreich in den 750-Milliarden-Euro-Topf ein. Nun geht es also vor allem darum, sich so viel wie möglich wieder zurückzuholen.