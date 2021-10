Kein Lohn für 3-G-Verweigerer

Nach langem politischen Ringen kommt die generelle 3-G-Pflicht am Arbeitsplatz. Die Tests dafür bleiben gratis. Wer keinen Nachweis erbringt, muss aber mit Folgen rechnen.

Nachdem die Koalition sich entschlossen hatte, zur Absicherung der 3-G-Regel am Arbeitsplatz das Gesetz zu ändern, zogen zunächst dunkle Wolken über dem Projekt auf. Durch den Nationalrat war das Gesetz zwar mit den türkis-grünen Stimmen bereits vergangene Woche gegangen. Doch am Donnerstag muss noch der Bundesrat darüber befinden.

Dort hat aber ein (vorläufig) letztes Mal die Opposition die Mehrheit, und diese lehnte eine Zustimmung zunächst ab. Am Dienstagnachmittag machte die SPÖ jedoch nach Verhandlungen den Weg für die Neuregelung frei. Doch welche politische Abmachung steht dahinter, und was wird die generelle 3-G-Regel im Betrieb künftig für Arbeitgeber und Mitarbeiter bedeuten?



Warum kam man zum Schluss, dass es doch noch eine Gesetzesänderung braucht?

Verordnungen zur 3-G-Regel in Betrieben hatte man im Gesundheitsministerium schon länger geplant. Eine Verordnung benötigt aber eine gesetzliche Grundlage. Und hier sah man im Gesundheitsministerium nun doch Handlungsbedarf. Dass man da vielleicht etwas spät draufgekommen sei, dementiert das Ministerium. Es gebe dazu unterschiedliche juristische Meinungen. Man plane aber nun eine „umfassende Regelung“ zu 3 G am Arbeitsplatz und ändere deswegen auch vorher das Gesetz.

Das bisherige Gesetz ermöglichte eine 3-G-Regel nur für Arbeitsorte, „an denen wegen der Art der Tätigkeit und des unmittelbaren physischen Kontakts zu anderen Personen eine erhebliche Gefahr einer wechselseitigen Ansteckung mit Sars-CoV-2 besteht“. Insbesonders auf die Passage mit der „erheblichen Gefahr“ verzichtet man nun. Stattdessen kann die 3-G-Regel laut der Novelle bereits für Arbeitsorte verordnet werden, „an denen ein physischer Kontakt zu anderen Personen nicht ausgeschlossen werden kann“.

Medizinrechtsexperte Karl Stöger von der Universität Wien macht die Unterschiede klar: In der alten Gesetzesversion hätte die Regierung zum Beispiel für Schlachthöfe eine 3-G-Pflicht verhängen können, aber bei Weitem nicht für alle Arbeitsorte. In der neuen Version sei nun eine 3-G-Pflicht für fast alle Betriebe möglich, erklärt der Professor im Gespräch mit der „Presse“.

Sind in Österreich jetzt Proteste wie in Italien zu erwarten?

Der Bundesrat könnte Vorhaben für bis zu acht Wochen auf Eis legen. Zwar hätte die türkis-grüne Koalition infolge des Ergebnisses der oberösterreichischen Landtagswahlen wieder eine Mehrheit im Bundesrat. Aber der oberösterreichische Landtag konstituiert sich erst am Samstag. Und erst dann kann er beschließen, wen er neu in die Länderkammer nach Wien entsendet. Das heißt aber, dass bei der Abstimmung am Donnerstag noch SPÖ, FPÖ und Neos gemeinsam die Mehrheit im Bundesrat haben.

Die FPÖ ist generell gegen die 3-G-Regel. Die Neos haben nichts gegen eine solche Vorschrift am Arbeitsplatz. Sie lehnen das Gesetzespaket aber ab, weil sie andere Punkte stören. Insbesondere, dass zu viele Corona-Aufgaben an die Bürgermeister übertragen werden und diese dadurch zu belastet seien. Überdies sehe der seit September geltende Generalkollektivvertrag bereits Möglichkeiten für 3 G im Betrieb vor (bei 3 G keine Maskenpflicht).

Die SPÖ setzt sich zwar selbst schon länger für eine 3-G-Regel am Arbeitsplatz ein. Aber sie wollte dem Koalitionsplan nur zustimmen, wenn die Kosten dafür nicht auf Arbeitgeber und Mitarbeiter abgewälzt werden. An Bord geholt werden konnten die Sozialdemokraten am Dienstagnachmittag von der Koalition mit einem gemeinsamen Entschließungsantrag an die Regierung. Laut diesem sollen die betrieblichen Tests kostenlos bleiben, solang es auch die allgemeinen Tests für die Bevölkerung in Teststraßen („Screening-Programme“) sind. Letzteres soll zumindest bis März so sein.

Das ist bedeutsam, weil die Proteste in Österreich deswegen milder ausfallen dürften als in Italien. Dort hatte die Einführung der 3-G-Regel für landesweiten Widerstand gesorgt. In Italien sind die Tests aber nicht gratis, weswegen manche eine Impfpflicht durch die Hintertür sahen. Tatsächlich stieg bei unseren südlichen Nachbarn die Impfquote spürbar an, nachdem die 3-G-Vorgabe für den Job angekündigt worden war.



Wer braucht dann welchen Nachweis? Und was gilt, wenn jemand keinen erbringen will?

Für viele Details muss man noch die Verordnung abwarten. Aber klar ist, dass eine 3-G-Regel nicht spezifischere, bestehende Regeln abmindert. Gilt etwa in Nachtklubs eine 2-G-Regel (geimpft oder genesen) oder 2,5-G (plus PCR-Test), müssen sich die dortigen Mitarbeiter daran orientieren.

Und wenn ein Mitarbeiter sich weigert, der 3-G-Regel in seinem Betrieb nachzukommen? Dann müsse man ihm so lang auch keinen Lohn mehr zahlen, erklärt Arbeitsrechtsprofessor Franz Marhold von der WU. Bevor man diesen Schritt setze, sei aber noch zu prüfen, ob die Person bei ihrem Tätigkeitsgebiet auch im Home-Office arbeiten könne. Falls ja, sei sie dort einzusetzen.

Eine Entlassung (sie gälte sofort) sei für 3-G-Verweigerer hingegen nicht möglich. Aber eine Kündigung (mit Fristen) schon, sie muss ja grundsätzlich gar nicht begründet werden. Spannend wird es aber, falls ein Arbeitnehmer eine Kündigung wegen sozialer Härte anfechten will. Darauf könnte der Betrieb nämlich einwenden, dass der Mitarbeiter keinen 3-G-Nachweis erbringen wollte. Die Gerichte würden dann deswegen „ein bisschen soziale Härte“ bei der Kündigung durchgehen lassen, meint Experte Marhold. In drastischen Fällen (Alleinerzieherin mit drei Kindern) könnten sich 3-G-Verweigerer aber weiterhin erfolgreich gegen die Kündigung wehren, sagt Marhold.