Liverpools Tormaschinerie knackt Atlético

Die Reds verspielten erst eine 2:0-Führung, siegten in Überzahl aber dank Mo Salah 3:2. Lionel Messi schoss PSG zum Sieg über Leipzig.

Madrid. Lediglich in einem Saisonspiel hat Mo Salah für Liverpool nicht getroffen, im Schnitt trägt er sich alle 65 Minuten in die Torschützenliste ein. In der Champions League bei Atlético Madrid dauerte es acht Minuten: Salah ließ drei Verteidiger stehen und hatte doch Glück, weil der Ball abgefälscht wurde. Naby Keita erhöhte sehenswert per Volley auf 2:0 (13.). Erst zum zweiten Mal kassierte der spanische Meister in dieser Saison zwei Gegentore.

Atlético kam erst mit einem Eckball ins Spiel, denn dieser ging am Ende von Antoine Griezmanns Fußspitze zum 1:2 ins Netz (20.). Der Franzose vergab zwar danach allein vor Alisson, stellte aber nach Vorarbeit von João Félix auf 2:2 (34.). 32 Prozent Ballbesitz genügten den Spaniern, um brandgefährlich zu sein. Die tiefe Ausrichtung Atléticos verschärfte sich als Griezmann mit der Sohle Firmino im Gesicht traf und Rot sah (52.). Liverpool lief vergebens an, bis Jota im Strafraum gestoßen wurde: Salah verwandelte den Strafstoß zum 3:2 (78.) – auch der Endstand, weil der VAR einen Elfmeterpfiff für Atlético revidierte (84.).

PSG müht sich gegen Leipzig

Die Leipziger präsentierten sich bei Paris St. Germain, das auf Neymar wegen Leistenproblemen verzichten musste, als zumindest ebenbürtiger Gegner und steckten das frühe 0:1 durch Kylian Mbappe (9.) aus einem Konter schnell weg - Andre Silva scorte nach schöner Vorarbeit von Angelino (28.).

In der 57. Minute gingen die Gäste durch Nordi Mukiele (57.) sogar in Führung, dann aber drehten die Topstars die Partie. Messi glich nach optimaler Vorlage von Mbappe aus (67.) und stellte per Elfmeter auf 3:2, nachdem Mbappe gefoult worden war (74.). Der Franzose schoss in der 84. Minute einen Penalty über das Tor. Laimer spielte bei RB durch und lieferte eine gelungene Darbietung ab.

Einen klaren Auswärtssieg gab es auch für Real Madrid - ein Eigentor von Sergij Kriwzow (37.) sowie Treffer von Vinicius junior (51., 56.), Rodrygo (64.) und Karim Benzema (91.) sorgten für ein 5:0 der Spanier in Kiew gegen Schachtar Donezk. Alaba spielte bei den Gästen durch.

City schießt Brügge ab

Manchester City hat am Dienstag in der Fußball-Champions-League einen souveränen Auswärtssieg gegen Club Brügge eingefahren. Der englische Champion setzte sich in Belgien 5:1 durch und hält damit in Gruppe A nach drei Partien bei sechs Punkten. Joao Cancelo (30.), Riyad Mahrez (43./Elfmeter, 84.), Kyle Walker (53.) und Cole Palmer (67.) erzielten die Treffer für die klar überlegenen "Citizens", Hans Vanaken gelang noch Resultatskosmetik (81.).

In Pool C setzte sich Sporting Lissabon bei Besiktas Istanbul 4:1 durch. Sebastien Coates jeweils nach der gleichen Corner-Variante (15., 27.), Pablo Sarabia (44./Elfmeter) und Paulinho (89.) trugen sich für die Gäste in die Schützenliste ein, das Tor von Cyle Larin (24.) war für Besiktas zu wenig. Die Türken warten damit nach drei Runden noch immer auf den ersten Punkt, die Portugiesen hingegen fuhren ihre ersten drei Zähler ein.

Champions League 3. Spieltag

Gruppe A: Brügge – Manchester City 1:5, PSG – Leipzig (Laimer) 3:2.

Gruppe B: Atlético – Liverpool 2:3, Porto – Milan 1:0.

Gruppe C: Beşiktaş – Sporting 1:4, Ajax – BVB 4:0.

Gruppe D: Donezk – Real Madrid (Alaba) 0:5, Inter – Tiraspol 3:1.

(swi/APA)