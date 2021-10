Der Bauch als Designberater

Drucken

Hauptbild • Alexander Gufler ist Art-Director des Möbelherstellers TON • Christine Pichler

Einer muss doch die Entwürfe abnicken: Oft ist es das Bauchgefühl. Dem Zufall überlässt Designer Alexander Gufler trotzdem nicht allzu viel.

Wenn Kreative an ihren Entwürfen tüfteln, basteln sie gleichzeitig auch noch an etwas anderem: an ihrem eigenen Erfolg. Und manche Designer und Designerinnen, die das Präfix „Industrie-“ in ihrer Berufsbezeichnung besonders ernst nehmen, wissen, dass man Erfolg da draußen auf dem Markt vor allem in einer Einheit misst: in den verkauften Stückzahlen. Dafür braucht man Fabriken, die so groß sind, dass man erst mal ausgiebig staunt, wenn man zum ersten Mal dort ist. So ist es dem Wiener Designer aus Südtirol, Alexander Gufler, ergangen. Als er in Bystŕice pod Hostýnem die Holzbieger bei TON sah. Allein sie sind der menschliche Faktor im industriellen Kontext, der auch in großen Stückzahlen unersetzbar bleibt: „Das Holzbiegen lässt sich nicht automatisieren“, sagt Gufler. Er ist inzwischen Artdirector bei TON und weiß: Die Helden der Gestaltung sind die Bieger, die täglich acht Stunden an den heißen Öfen stehen.