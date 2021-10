Warum die PCR-Tests in den Schulen bleiben werden

Während deutsche Ärzte ein Ende fordern, hält Bildungsminister Heinz Faßmann an den Schultests fest – mit Unterstützung aus dem grünen Gesundheitsministerium.

Um die Coronatests an den Schulen ist es zuletzt ruhig geworden. Zu Schulanfang häuften sich noch die Berichte über Chaos bei Durchführung, Abholung und Auswertung der PCR-Tests. Inzwischen aber dürfte sich das Prozedere an den meisten Standorten eingespielt haben.

Zuletzt haben sich auch die Infektionszahlen bzw. Quarantänefälle an den Schulen eingependelt, die die regelmäßigen Testungen zutage bringen: In der Vorwoche gab es unter den rund 1,1 Millionen Schülerinnen und Schülern insgesamt 922 positive Fälle.