Wenn der Chefredakteur ins Hotelzimmer ruft

Das größte Boulevardblatt Deutschlands trennt sich von seinem Chefredakteur, dem 41-jährigen Julian Reichelt. Sein Fall trägt die Debatte um Machtmissbrauch in die deutsche Medienwelt.

Wer am Dienstagnachmit tag die Axel-Springer- Straße im Berliner Bezirk Kreuzberg hinunter spazierte, konnte keine Anzeichen jenes Erdbebens entdecken, das am Vortag die deutsche Verlagswelt erschüttert hatte. Die Glasfassade des Axel-Springer-Hauses ragt wie eh und je in den Himmel.

Die "Welt" wird hier gemacht und das Flaggschiff des deutschen Boulevards, die "Bild", die auflagenstärkste Zeitung des Landes. Der Weg zu diesem Turm der Macht führt an den Ablegern zweier Hotelketten vorbei.