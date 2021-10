Julian Reichelt in der ARD-Talkshow Maischberger im WDR Studio am 7.11.2018

Julian Reichelt muss nach Vorwürfen gegen ihn, die mit Machtmissbrauch zu tun haben, den Chefsessel räumen. Wer sind die Figuren in diesem deutschen Medienskandal, der bis in die USA und die "New York Times" reicht? Wieso schielt Axel Springer auf den US-Medienmarkt und was plant sie mit dem Kauf von "Politico"? All das besprechen Anna Wallner und Thomas Vieregge aus der "Presse"-Außenpolitik.

Wir sind beim Podcast-Award von k.at in der Kategorie „Podcasts zum Frühstücken“ in der Endauswahl. Bis 26. Oktober kann man für „Presse Play“ stimmen. Es würde uns freuen, wenn Sie mithelfen, dass wir gut abschneiden. Zur Abstimmung und allen Informationen geht es hier.

„Presse Play - Was wichtig wird" ist der Nachrichten-Podcast der österreichischen Tageszeitung "Die Presse". Er erscheint fünf Mal die Woche, von Dienstag bis Samstag, jeden Morgen um 6 Uhr. Gastgeberin ist Anna Wallner.

