Lionel Messi: Tore für den Louvre

Lionel Messi hievte Paris mit einem gelupften Elfmeter zum 3:2-Sieg über RB Leipzig. Der Argentinier, 34, glänzt, läuft, dribbelt und trifft – Klub, Scheich und Stadt schwärmen.

Paris. Lionel Messi ist endgültig in Paris und bei Saint-Germain angekommen. Der Argentinier, 34, erobert die so Fußball-kritische Fan-Klientel an der Seine zusehends mit Tricks, Pässen und vor allem seinen Toren. Im Champions-League-Spiel gegen RB Leipzig ließ der 1,69 Meter kleine Star sein großes Können aufblitzen. Er erzielte beim 3:2 zwei Tore, vor allem sein Elfmeter bleibt unvergessen. Sauber gelupft, nicht getreten. Freilich in Anspielung an Antonin Panenka und sein Kunststück im EM-Finale 1976, doch auch Messi besitzt dieses außerordentliche Geschick. trocken in die Mitte, da lag Torhüter Péter Gulácsi beinahe schon am Boden in der falsche Ecke.