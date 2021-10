Elon Musk könnte mit SpaceX zum ersten Billionär werden

Mit einem geschätzten Vermögen von über 240 Milliarden Dollar ist Elon Musk aktuell der reichste Mensch der Welt. Das Raumfahrtunternehmen SpaceX könnte den Tesla-Chef aber schon bald zum ersten Billionär der Geschichte machen.

Mit dem Aufstieg von Tesla ist Elon Musk wieder zum reichsten Menschen der Welt geworden. Einem Analysten von Morgan Stanley zufolge könnte der 50-jährige sogar bald zum Billionär werden. Jedoch nicht durch den Hype um den Elektroautohersteller, sondern durch SpaceX.

Das private Raumfahrtunternehmen “stellt alle vorgefassten Meinungen darüber in Frage, was in Bezug auf Raketen, Trägersysteme und unterstützende Infrastruktur möglich ist”, schrieb Adam Jonas von Morgan Stanley am Dienstag in einer Analyse mit dem Titel “SpaceX Escape Velocity ... Who Can Catch Them?”.