Welche Inflation uns bevorsteht

Die Preise klettern beinahe unaufhaltsam. Entscheidend ist, ob die Teuerung vorübergeht oder sich verfestigt.

Sie steigt und steigt und hat inzwischen ein Zehn-Jahres-Hoch erreicht: die Inflation. Im September kletterten die Verbraucherpreise hierzulande gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,3 Prozent. Während sich der tägliche Einkauf um 2,5 Prozent verteuerte, mussten Konsumenten für den wöchentlichen Gang in den Supermarkt (und zur Tankstelle) um 6,8 Prozent mehr bezahlen. Doch was peitscht die Inflation an? Und wie geht es mit der Teuerungsrate weiter?