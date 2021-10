Abschied von der Macht für Europas Volksparteien

Angela Merkel kommt das letzte Mal zum Europäischen Rat. Mit ihr verlieren die Christdemokraten das einzig verbliebene große Land und ihren Gestaltungsspielraum in der EU.

Die deutsche Regierungsbildung ist noch nicht abgeschlossen. Doch schon zeichnet sich ab, dass künftig mit Olaf Scholz ein Sozialdemokrat erstmals nach 16 Jahren das größte EU-Land bei Gipfeltreffen vertreten wird. Nachdem Angela Merkel (CDU) an diesem Donnerstag und Freitag ein letztes Mal an einem Treffen der Staats- und Regierungschefs teilgenommen haben wird, dürfte sich der Einflussbereich der christdemokratischen Volksparteien deutlich verkleinern. Sie führen künftig keine einzige Regierung eines großen EU-Lands mehr an.