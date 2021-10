Fall Reichelt: Ippen.Media-Chefredakteur bittet um Entschuldigung

Recherchen zu "Bild"-Chefredakteur Reichelt waren nach Intervention von Verleger Dirk Ippen nicht veröffentlicht worden.

Ippen.Media-Chefredakteur Markus Knall hat Betroffene für die Nichtveröffentlichung von Recherchen zum bisherigen "Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt um Entschuldigung gebeten. Knall schrieb am Mittwoch in einem Statement: "Weil wir den ursprünglich zugesagten Beitrag kurzfristig nicht veröffentlicht haben, wurden wir dem Vertrauen, das in uns gesetzt wurde, nicht gerecht. Hierfür bitte ich die Betroffenen um Entschuldigung."

Das Statement wurde auf dem zur Ippen-Gruppe gehörenden Portal des "Münchner Merkur" veröffentlicht. Knall schrieb weiters: "Zahlreiche Frauen haben sich im Zuge der Recherche zum Fall Julian Reichelt an unsere Redaktion gewandt und den Mut gefasst, uns ihre Geschichte zu erzählen. Wir haben zugesagt, unter Wahrung der Anonymität, über ihre persönlichen Schicksale zu berichten. Dieses Versprechen konnten wir nicht einlösen. Das bedauere ich zutiefst."

Über Monate hatte ein Investigativ-Team bei Ippen zu früheren Vorwürfen gegen den "Bild"-Chefredakteur Reichelt recherchiert. Die Rechercheergebnisse sollten eigentlich vor Tagen erscheinen. Auf Einwirken des Verlegers Dirk Ippen entschied sich das Medienhaus gegen eine Erstveröffentlichung. Als Begründung hatte es unter anderem geheißen: "Als Mediengruppe, die im direkten Wettbewerb mit 'Bild' steht, müssen wir sehr genau darauf achten, dass nicht der Eindruck entsteht, wir wollten einem Wettbewerber wirtschaftlich schaden." Die Ippen-Gruppe publiziert in München die Boulevardzeitung "TZ".

„New York Times“ berichtete über Rückzug von Ippen

In der "New York Times" erschien am Sonntag ein Online-Bericht zu Reichelt und Springer, in dem es auch um die verhinderte Berichterstattung bei Ippen ging. Das Ganze löste intern bei Ippen wie extern große Kritik aus. In der Zwischenzeit erschienen Teile der Ippen-Recherche in einem Online-Bericht des "Spiegel".

Am Montag hatte der Medienkonzern Axel Springer nach Presserecherchen "Bild"-Chefredakteur Reichelt von seinen Aufgaben entbunden. In einem früheren internen Verfahren gegen ihn im Frühjahr war man zu dem Ergebnis gelangt, ihm eine zweite Chance zu geben. Damals standen nach Springer-Angaben im Kern der Untersuchung Vorwürfe des Machtmissbrauchs im Zusammenhang mit einvernehmlichen Beziehungen zu Mitarbeiterinnen sowie Drogenkonsum am Arbeitsplatz.

Den Schritt am Montag, Reichelt von seinen Aufgaben zu entbinden, begründete der Medienkonzern so: "Als Folge von Presserecherchen hatte das Unternehmen in den letzten Tagen neue Erkenntnisse über das aktuelle Verhalten von Julian Reichelt gewonnen. Diesen Informationen ist das Unternehmen nachgegangen. Dabei hat der Vorstand erfahren, dass Julian Reichelt auch nach Abschluss des Compliance-Verfahrens im Frühjahr 2021 Privates und Berufliches nicht klar getrennt und dem Vorstand darüber die Unwahrheit gesagt hat."

(APA/dpa)