Essl Museum: An die Wiedergeburt glauben

Die Albertina, hört man, will nach Klosterneuburg expandieren und das Essl Museum wieder aufleben lassen.

Jedes Mal schmerzt es, fährt man an Österreichs nobelstem Museums-Sarg vorbei, dem seit 2016 der Öffentlichkeit verschlossenen ehemaligen Essl Museum in Klosterneuburg. Seither ist es eine Art Truppenübungsplatz der Albertina, die hier nicht nur die Sammlungen Essl und Haselsteiner deponiert, sondern etwa auch verschiedene Konstellationen für Ausstellungen probehängt. Das ist wahrer Luxus, der auch etwas kostet, nämlich Miete an die hier herrschende Haselsteiner-Stiftung.